النزاهة الاتحادية تضبط حالات تلاعب واختلاس للمال العام في تقاعد النجف

2020/02/03 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين (03 شباط 2020)، تمكنها من ضبط حالات تلاعب واختلاس في هيأة التقاعد الوطنية- فرع النجف، مبينة أن المبالغ المختلسة تجاوزت (350,000,000) مليون دينار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نفذها فريق عملٍ من مكتب تحقيق النجف التابع للهيئة، أشارت إلى أن الفريق الذي انتقل إلى هيأة التقاعد الوطنية- فرع النجف، قام بضبط موظفين اثنين، إضافة إلى استمارات مصروف (الزائد) المدرج فيها أرقام وصولات القبض التي لم يتم ترحيل قيمة مبالغها النقدية إلى سجل "يومية الصندوق".

وتابعت أن "التحقيقات الأولية قادت إلى استخدم المتهمين ذات رقم وصل القبض في معاملتين مختلفتين، وترحيل قيمة المبلغ إلى السجل بشكلٍ أصوليٍّ في المعاملة الأولى، فيما تمَّ اختلاس مبالغ المعاملة الثانية"، مشيرةً إلى "إقدام المتهمين اللذين يعملان أميني صندوق في دائرة تقاعد النجف باختلاس مبلغ (355,985,090) مليون دينار".

وبيَّنت الهيئة أنه "تمَّ تنظـيم محضر ضبطٍ أصوليَّ بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العمليّة التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكرة قضائيَّة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على السيد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في النجف لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

بغداد اليوم- واسط

وجهت مديرية تربية محافظة واسط، الاثنين (03 شباط 2020)، باستئناف دوام إدارات المدارس الثانوية والاعدادية كافة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن مدير عام التربية في المحافظة مالك طغوان القريشي، تتضمن :"استئناف الدوام

بغداد اليوم- البصرة

تضاربت الأنباء بشأن مصير مدرسة (السيدة زبيدة الابتدائية)، الواقعة في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة، والتي فتحت ملفها (بغداد اليوم) خلال العام الماضي، بعدما تحولت من مدرسة حكومية الى ’’ مرآب للسيارات ’’.

بغداد اليوم - متابعة

توقع المتنبئ الجوي الاقدم صادق عطية، الاحد 2 شباط 2020، انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الثلاثاء المقبل.

وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، إنه "سيكون هناك استقرار بالاجواء في كافة مدن البلاد بدءاً

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