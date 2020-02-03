النزاهة: ضبط اختلاس 350 مليون دينار في هيئة التقاعد بمحافظة النجف

2020/02/03 | 10:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، من ضبط حالات تلاعب واختلاس في هيئة التقاعد الوطنية – فرع النجف، مبينة أن المبالغ المختلسة تجاوزت (350,000,000) مليون دينار.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الاثنين، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نفذها فريق عملٍ من مكتب […]

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