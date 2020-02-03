المتحدث باسم شرطة كربلاء لـ”العهد نيوز”: القبض على ثلاثة مخالفين بحوزتم 4 مسدسات و150 اطلاقة

2020/02/03 | 10:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث الاعلامي باسم شرطة كربلاء المقدسة العميد علاء الغانمي، ان المفارز الامنية تمكنت من القاء القبض على ثلثة مخالفين بحوزتهم 4 مسدسات و150 اطلاقة.وقال الغانمي لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “المفارز الامنية المرابطة في المداخل الرئيسية للمدينة اثناء التفتيش الدقيق ضمن المضامير الامنية القت القبض على ثلاثة اشخاص مخالفين وبحوزتهم اربع مسدسات و150 […]

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