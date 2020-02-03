الشرطة يواجه النفط وديا

2020/02/03 | 10:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يواجه نادي الشرطة نظيره النفط في لقاء ودي تحضيرا لدوري الكرة الممتاز.

وتتقابل فرق دوري الكرة، فيما بينها استعدادا للمنافسة المقرر انطلاقها في السادس عشر من شهر شباط الجاري.

ويتواجد الشرطة في مجموعة صعبة مع نفط الوسط واربيل ونفط ميسان والطلبة.

وعزز الشرطة تشكيلته بمحترفين جدد منهم المهاجمين كالديرون ومبوكو.

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