لا.. أغنيك .. ولا أخليك تستجدي

2020/02/03 | 10:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد علي مزهر شعبان فن الوصول الى السلطة تحت لافتة الغاية تبرر الوسيلة، وكأن ” ميكيافيلي” قد أورث فتوسع إرثه، وعمً حتى غلف الابصار بالتوهان .أي فن أتيت به […]

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