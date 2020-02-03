رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي يكشف آلية ترشيحه من 170 برلمانيا

2020/02/03 | 10:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية محمد توفيق علاوي، اليوم الاثني، ان 170 برلمانيا مستقلا رشحوه ليشغل هذا المنصب استجابة لمطالب المتظاهرين، داعيا المتظاهرين الى ترك الخلافات جانبا وعدم […]

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