ضبط حالات تلاعب واختلاس للمال العام في تقاعد النجف

2020/02/03 | 10:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط حالات تلاعب واختلاس في هيأة التقاعد الوطنية فرع النجف، مبينة أن المبالغ المختلسة تجاوزت 350 مليون دينار.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "الفريق الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنية فرع النجف، قام بضبط موظفين اثنين، إضافة إلى استمارات مصروف (الزائد) المدرج فيها أرقام وصولات القبض التي لم يتم ترحيل قيمة مبالغها النقدية إلى سجل يومية الصندوق".

وأضافت إن "التحقيقات الأولية قادت إلى استخدم المتهمين ذات رقم وصل القبض في معاملتين مختلفتين، وترحيل قيمة المبلغ إلى السجل بشكلٍ أصوليٍّ في المعاملة الأولى، فيما تمَّ اختلاس مبالغ المعاملة الثانية".

وأشارت إلى "إقدام المتهمين اللذين يعملان أميني صندوق في دائرة تقاعد النجف باختلاس مبلغ 355 مليون و985 الف دينار".

وبيَّنت الهيئة أنه تمَّ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليَّ بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العمليّة التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكرة قضائيَّة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في النجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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