وزراء خارجية مؤتمر برلين حول ليبيا يجتمعون مجددا منتصف الشهر المقبل

2020/02/03 | 10:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية مؤتمر برلين حول ليبيا سيجتمعون في منتصف آذار المقبل.

وقال ماس لمحطة "زد.



دي.



إف" الألمانية، إن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار حتى تعرف الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة تبعات ذلك الخرق.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم 19 كانون الثاني 2020، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية، التي جرت مؤخرا في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

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