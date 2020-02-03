علاوي يتحدث عن الية ترشيحه ويوجه رسالة الى المتظاهرين.. لا تتيحوا الفرصة للفاسدين

2020/02/03 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية محمد توفيق علاوي، عن آلية ترشيحه لرئاسة الوزراء، فيما وجه نداء للمحتجين.وقال علاوي في منشور له على حسابه بالفيسبوك، واطلعت عليه “العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “التظاهرات حققت نتائج باهرة برفضها اغلب الطبقة السياسية التي اوصلت البلد إلى هذا الحال المزري”، مبينا ان “هذه الانجازات تمثلت بوضع […]

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