سيناريو تقسيمه … العراق والصفقة الامريصهيونية المشؤومة

2020/02/03 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص الكثير يسمع بما تسمى “صفقة القرن” التي روج لها العراق ترامب، لكنهم لا يعرفون تفاصيلها او تبعاتها، ولا يعرفون مدى تأثيرها على دول المنطقة، وبالتحديد العراق، الذي سيكون اكثر واكبر الخاسرية منها.هذه الصفقة المشؤومة، التي تريد تثبيت وترسيخ استيطان الصهاينة في المنطقة وايجاد وطن مزعوم لهم في فلسطين المحتلة على […]

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