2020/02/03 | 10:37 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بغداد تتجه لإنشاء عاصمة إدارية جديدة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلنت محافظة بغداد، الاثنين، عن توجه لانشاء عاصمة ادارية جديدة تتوفر فيها فرص عمل لجميع الشرائح.
وقالت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بغداد تتجه لإنشاء عاصمة إدارية جديدة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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