بغداد تتجه لإنشاء عاصمة إدارية جديدة

2020/02/03 | 10:37 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت محافظة بغداد، الاثنين، عن توجه لانشاء عاصمة ادارية جديدة تتوفر فيها فرص عمل لجميع الشرائح.

وقالت...

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