امانة بغداد تقوم باكساء 23 محلة في العاصمة

2020/02/03 | 10:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت أمانة بغداد عن تطوير وإكساء 23 محلة سكنية بالكامل وإدخالها الخدمة الفعلية.وقالت الامانة في بيان، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاثنين، ان “دائرة المشاريع في الامانة، قامت بتطوير واكساء المحلات، 848 ، 633 ، 825 ، 823 ، 885 ، 828 ، 691 ، 829 ، 873 ، 854 ، 801 […]

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