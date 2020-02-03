اليوم.. التخطيط تطلق المشروع الوطني لتشغيل الشباب

2020/02/03 | 10:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تطلق وزارة التخطيط، اليوم، المشروع الوطني لتشغيل الشباب، من اجل دعم هذه الشريحة، وتوفير فرص عمل لهم من خلال برنامج يتضمن في احد جوانبه دعم المشاريع بقروض تتراوح بين 30 الى 50 مليون دينار.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “وزير التخطيط سوف […]

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