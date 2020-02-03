2020/02/03 | 10:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 قوانين تنتظر الحسم في مجلس النواب أبرزها «التقاعد الموحد» المستقلة / تنتظر 9 قوانين هامة الفصل التشريعي لمجلس النواب العراقي لحسهم موقفهم، حيث تتضمن القائمة عدد من القوانين الجدلية.أبرز القوانين التي تم إرجاؤها الى الفصل التشريعي المقبل: التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الاتحادية […]

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