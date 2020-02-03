بالصور.. القبعات الزرقاء يؤمنون المدارس والدوائر الحكومية في ميسان

2020/02/03 | 10:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/شهدت محافظة ميسان، اليوم الاثنين، انتشارا كبيرا لاصحاب القبعات الزرقاء بالقرب من المدارس والدوائر الحكومية، لتأمين استمرار الموظفين في الدوام الرسمي.

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