بالفيديو.. مصادمات وضرب بين متظاهري بابل وأتباع الصدر من ’’القبعات الزرقاء’’

2020/02/03 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

أظهر شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين (3 كانون الثاني 2019)، مصادمات بي...





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