رئيس تحالف سائرون في ديالى يطالب بإرسال قطعات عسكرية لتأمين مناطق شمال المحافظة

2020/02/03 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

طالب رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، الاثنين (03 شباط 2020)، الحكومة الات...





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