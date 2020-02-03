بالفيديو.. القبض على ضابط سرق رواتب 511 منتسباً قبل تهريبها إلى تركيا

2020/02/03 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة للجيش العراقي، الاثنين (03 شباط 2020)، القبض على ضابط ق...





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