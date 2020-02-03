العراق.. علاوي يوجه نداء للمتظاهرين ويكشف

2020/02/03 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الحكومة العراقية المكلف حديثا، محمد توفيق علاوي، نداء إلى المتظاهرين العراقيين، داعيا إياهم بـ"سحب فتيل النزاع والخلافات وعدم إتاحة الفرصة للفاسدين لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء".





وكتب في تغريدات على "تويتر"، الإثنين: "لقد حققت التظاهرات نتائج باهرة برفضهم أغلب الطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى هذا الحال المزري، لقد تمثلت هذه الإنجازات بوضع قانون جديد للانتخابات وواقع جديد لمفوضية الانتخابات فضلا عن إسقاط مرشحي الأحزاب لتولي منصب رئيس الوزراء".





ولإظهار انه "مستقل" عن الطبقة السياسية المرفوضة من قبل الشارع، كشف طريقة ترشيحه بالقول: "على إثر ذلك استجابت مجموعة من النواب المستقلين، وصل عددهم إلى حوالي 170 نائبا، إلى مطالب المتظاهرين، فاختاروا خمسة أسماء من الذين طرحت أسماؤهم وصورهم في ساحات التظاهر، وأجرى هؤلاء النواب المستقلون استفتاء فيما بينهم عن الأسماء الخمسة، فوقع اختيار الأغلبية على اسم محمد توفيق علاوي، فكان محمد علاوي بحق ممثلا عن المتظاهرين السلميين"، على حد قوله.

وأشار إلى ان "ما يخشاه الفاسدون هو أطروحاته في إنهاء المحاصصة السياسية"، مضيفا في السياق ذاته "إن هؤلاء (الفاسدون) فقدوا ما يأملوه من فساد وسرقات، لذلك تحركوا لإشاعة أجواء البلبلة والفوضى وتفريق كلمة المتظاهرين، وإني من هذا المنبر أوجه نداء إلى كافة المتظاهرين الأعزاء لسحب فتيل النزاع والخلافات وعدم إتاحة الفرصة للفاسدين لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء".

وختم تغريداته قائلا: "إننا فقط بروح الأخوة والمحبة والتعاون نستطيع أن ننقذ بلدنا وننهض به ونحقق ازدهاره وتطوره، وبخلافه سنفقد ما تحقق من إنجازات عظيمة وسنجر بلدنا إلى الهاوية إن تخلينا عن روح الأخوة والتعاون وأشعنا روح الخلاف والنزاع والصراع".

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