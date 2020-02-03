النزاهة الاتحادية تضبط حالات تلاعب واختلاس للمال العام في تقاعد النجف

2020/02/03 | 10:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن تمكنها من ضبط حالات تلاعب واختلاس في هيأة التقاعد الوطنية –فرع النجف، مبينة أن المبالغ المختلسة تجاوزت (350,000,000) مليون دينار.دائرة التحقيقات في الهيئة، […]

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