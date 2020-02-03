2020/02/03 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، عن توجه لانشاء عاصمة ادارية جديدة تتوفر فيها فرص عمل لجميع الشرائح.وقالت مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة رئيس مهندسين اقدم فاطمة الحسناوي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز” ، ان هناك “لجنة تشكلت في ضوء المبادرة الوطنية للسكن وتتضمن المبادرة انشاء مدن سكنية توفر اكثر من 160 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تتجه لإنشاء عاصمة إدارية جديدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تتجه لإنشاء عاصمة إدارية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).