تعرف على اسعار العملات الاجنبية و الذهب و النفط عالميا

2020/02/03 | 10:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…نشر المركز العراقي الاقتصادي السياسي أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا ا اليوم الاثنين.اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة سعر بيع للدولار = 121.500 سعر شراء للـدولار = 120.500 اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 110.80دولار الباوند السعر العالمي : 100 باون = 131.68 دولار الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = […]

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