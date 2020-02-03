علاوي يكشف آلية ترشيحه للرئاسة ويوجه نداء للمحتجين

2020/02/03 | 10:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية محمد توفيق علاوي، الاثنين، عن آلية ترشيحه لرئاسة الوزراء، فيما وجه نداء للمتظاهرين....

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