مدرب برشلونة: قدمنا شوطا ثانيا غريبا

2020/02/03 | 10:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أقر المدير الفني لبرشلونة، كيكي سيتين، عقب انتصار فريقه على ليفانتي (2-1)، في ختام الجولة الـ22 لليغا، بأنه "لم يكن راضيا بشكل كبير" عن أداء الفريق.

وقال سيتين، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "لست راضيا عن الأداء إلى حد كبير، لأنني لم أكن راضيا عن كل شيء في السابق، لكن الفريق أعجبني اليوم..



لقد ظهر اللاعبون بصورة أفضل".

وأردف "سنحت لنا العديد من الفرص، وكان علينا أن نظهر شجاعتنا، وهذا أمر مهم..



فكان من الممكن أن تكون النتيجة النهائية 8-2 أو 8-3".

"شوط غريب"

ووصف صاحب الـ61 عاما الشوط الثاني بـ"الغريب"، بعدما هدد ليفانتي مرمى البلوغرانا بأكثر من فرصة خطيرة.

لكنه فضل التركيز على إيجابيات الـ45 دقيقة الأولى، التي شهدت هدفي البارسا، بتوقيع النجم الواعد أنسو فاتي.

وأضاف "قدمنا شوطا أولا رائعا، خروج الكرة من الخلف كان استثنائيا، وجميع الكرات كانت بمثابة تهديد للخصم".

وواصل "ركزنا كثيرا خلال هذا الأسبوع، على كيفية الخروج بالكرة من الخلف، وأعتقد أن اللاعبين أدركوا الأمر تماما..



لدينا أفضل حارس في العالم، كما أنه يمنح هدوءا استثنائيا لزملائه وينقل الأمان لهم".

وبشأن انخفاض المستوى بشكل كبير في الشوط الثاني، أثنى سيتين على ليفانتي، الذي يمتلك "لاعبين جيدين، جعلوا الأمور أكثر صعوبة" أمام فريقه.

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