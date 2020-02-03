القبض على ضابط سرق 500 مليون دينار

2020/02/03 | 10:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، من القبض على ضابط سرقة نصف مليار دينار من رواتب للمنتسبين.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انها "تمكنت من استعادة نصف مليار دينار سرقت من قبل احد ضباط الرواتب في احدى الوحدات وكان يخطط للهروب بها الى تركيا مستخدما شركة صيرفة لتحويلها".

واضافت انه "تم تشكيل فريق عمل تمكن من جمع المعلومات والوصول الى الخيوط المؤدية الى مكان وجود المبلغ في وقت قياسي لم يتجاوز ١٢ ساعة والقاء القبض على المتورطين في عملية السرقة".

واشارت الى انه "تم بعدها إعادة المبلغ الى الوحدة العسكرية حيث وجه مدير الاستخبارات العسكرية بتوزيع الرواتب للمنتسبين وبإشراف ضابط كبير من المديرية".

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