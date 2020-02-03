مقتل 4 جنود أتراك في قصف لقوات الحكومة السورية

2020/02/03 | 10:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع التركية إن أربعة من جنودها قتلوا وأصيب تسعة أحدهم بجروح خطيرة في قصف لقوات الحكومة السورية في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا يوم الاثنين.

وقالت إن القوات التركية ردت على الهجوم ودمرت أهدافا في منطقة إدلب.



وأضافت أن القوات السورية نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع القوات التركية مسبقا.

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