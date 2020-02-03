طهران: صفقة القرن تسوية اجبارية وبيع لارض فلسطين

2020/02/03 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ، أن الحل الوحيد الممكن لخروج فلسطين من الدهليز المغلق طوال سبعين عاما هو العودة الى الرأي العام بشأن مصير هذا البلد ، واصفا صفقة القرن بأنها تسوية مفروضة وبيع لأرض فلسطين.يتبع..

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