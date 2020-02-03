2020/02/03 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر الفوضى البناءة أحد إفرازات انفلات السوق وحريته في العرض والطلب وحتى الإنسان تنتزع عنه القيم الإنسانية ويصبح كالسلعة في السوق يعرض فيه قوته وطاقته الجسمية والعقلية ...وتتجرد فيها الدولة ويترك كل شيء للفرد الذي يعتبر فيها أعلى من الدولة إلا أنه تصرفه وسلوكه ذات طبيعة مرتبطة بالسوق وقد ذكر الدكتور صالح ياسر عن نظرية الفوضى البناءة فقال : (نظرية الفوضى البناءة تعليقاً على المشروع الستراتيجي الج......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فلاح أمين الرهيمي - ما هي نظرية الفوضى البناءة ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فلاح أمين الرهيمي - ما هي نظرية الفوضى البناءة ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).