الهُويَّة الثقافيَّة في آدم الأخير للشاعر عارف الساعدي

2020/02/03 | 10:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستطيع الشاعر أن يعطي معنى جديداً للموروث الثقافي الذي عهدناه سابقاً وقُرئ وأستعملَ كثيراً حتى وصل إلى مرحلة الاستهلاك،

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