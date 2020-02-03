شاهد.. مبادرة محتجي ذي قار إلى الحكومة والركابي يطرح فكرة تأسيس كيان سياسي

2020/02/03 | 10:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن الناشط البارز في تظاهرات محافظة ذي قار، علاء الركابي، اليوم الاثنين، الشروع باتخاذ خطوات “عملية جدية” لتشكيل كيان سياسي يمثل الاحتجاجات تماشيا مع تطلعات المحتجين في البلاد.وقال الركابي في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، انه “انطلاق من الحاجة لتوحيد الصفوف وتنظيمها وما يجعلها اقوى واكثر تأثيرا وفاعلية في خدمة […]

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