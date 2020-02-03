مفوضية حقوق الانسان: عدد ضحايا التظاهرات منذ الـ25 من تشرين الاول بلغ 399

2020/02/03 | 10:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، عن احصائية لأعداد ضحايا التظاهرات منذ تشرين الاول.

وقال البياتي في بيان ان عدد الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات منذ الخامس والعشرين من تشرين الاول الماضي بلغ ثلاثمئة وتسعة وتسعين..



مبينا ان ضحايا التظاهرات الاولى وحسب تقرير اللجنة التحقيقية بلغ نحو مئة وسبعة وخمسين، مشيرا الى ان المجموع وصل الى خمسمئة وستة وخمسين بينهم ثلاثة عشر عنصر امن.

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