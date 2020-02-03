محمد علاوي يدعو المتظاهرين لسحب فتيل النزاع والخلافات وعدم اتاحة الفرصة للفاسدين لارجاع عقارب الساعة الى الوراء

2020/02/03 | 11:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد، محمد توفيق علاوي، الاثنين، ان اختياره لمنصب رئيس الحكومة جاء بعد طرح اسمه في ساحات التظاهر وتمثيله المحتجين السلميين، داعيا المتظاهرين لسحب فتيل النزاع والخلافات كي لا تجر البلاد الى الهاوية.

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