نائب عن نصر: مقبلون على فوضى ودعمنا لعلاوي مشروط بـ 14 نقطة

2020/02/03 | 11:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن ائتلاف النصر، رياض التميمي، عن دعم مشروط لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من قبل ائتلاف، فيما حذر من فوضى مقبلة في حال الاستمرار بالبحث عن مرشح جديد.

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