مراسلنا في واسط يعلن انتظام الدوام الرسمي لمدارس المحافظة

2020/02/03 | 11:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في محافظة واسط، بانتظام الدوام الرسمي لمدارس المحافظة.وقال مراسلنا في المحافظة اليوم الاثنين، ان “المحافظة شهدت انسيابية في الدوام الرسمي للمدارس، اعتبارا من اليوم الاثنين،” لافتا الى ان “الدوام شمل جميع المديريات والدوائر الحكومية”.واضاف مراسلنا ان “مديرية تربية واسط تدعو الطلبة للالتحاق بمقاعدهم الدراسية”.

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