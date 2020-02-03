الفتلاوي لـ”العهد نيوز”: العمالة الأجنبية زادت من معدلات البطالة في البلاد

2020/02/03 | 11:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص حمل النائب عن محافظة النجف الأشرف فاضل الفتلاوي، الحكومات المحلية المتعاقبة مسؤولية تدني مستوى الخدمات داخل المحافظة، مبينا أن البطالة في عموم المحافظات العراقية بدأت تتسع بشكل مخيف بسبب تشغيل العمالة الأجنبية وترك الخريجين وحملة الشهادات والكفاءات بلا عمل.وقال الفتلاوي، في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الاثنين إن “الدائرة الخدمية داخل […]

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