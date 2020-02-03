2020/02/03 | 11:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن تطوير واكساء 23 محلة سكنية بالكامل وإدخالها الخدمة الفعلية.واضافت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى , أن “دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد قامت بتطوير واكساء المحلات 848 ، 633 ، 825 ، 823 ، 885 ، 828 ، 691 ، 829 ، 873 ، 854 ، 801 ، 845

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد: 23 محلة سكنية طورت وادخلت الخدمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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