محمد توفيق علاوي .. الخيار الصح

2020/02/03 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فراس الغضبان الحمداني وأخيرا أعلن رئيس الجمهورية تكليف الدكتور محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد أشهر من تظاهرات مختلفة عن السابق وكانت معبرة عن إرادة جماهيرية واعية تنشد التغيير وإعادة الدولة إلى المسار الصحيح بعد سنوات صعبة وقاسية على المستوى السياسي والأمني والإقتصادي والإجتماعي وما شهدته البلاد من تحديات أسهمت في تأزيم الأمور […]

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