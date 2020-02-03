القبض على متهمة انتحلت صفة طبيبة في عيادة وهمية

2020/02/03 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة تمكنت مفارز مكافحة اجرام القرنة التابعة الى مديرية شرطة البصرة من إلقاء القبض على متهمة لانتحالها صفة طبيبة وقيامها بممارسة المهنة في عيادة طبية وهمية في سوق قضاء القرنة.وقالت المديرية في بيان، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاثنين، انه “بعد التحري تبين ان المتهمة خريجة الدراسة الأعدادية، و تم اتخاذ الاجراءات القانونية […]

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