علاوي يبحث آخر المستجدات السياسية مع رئيس الوزراء الاردني

2020/02/03 | 11:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تلقى رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أمس الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس ‏الوزراء الأردني عمر الرزاز.‏وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "كلكامش برس" إن "الرزاز قدم التهنئة لرئيس ‏الوزراء بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، متمنيا له "التوفيق ‏والنجاح، وجدد دعم المملكة الأردنية الهاشمية لإستقرار العراق والحفاظ على أمنه ‏وسيادته".‏وأضاف البيان، أن "علاوي قدم الشكر لرئيس الوزراء الأردني لمواقف بلاده الداعمة ‏وأشاد بروح العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين"، مؤكدا "أهمية الارتقاء بها ‏خدمة للمصالح المشتركة للشعبين العراقي والأردني".‏وبحث الطرفان، بحسب البيان، خلال المكالمة "آخر المستجدات السياسية على الصعيدين ‏الأقليمي والدولي، وجرى التأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات ‏التي تواجهها شعوب المنطقة".‏وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق ‏علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.‏

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