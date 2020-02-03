2020/02/03 | 11:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يؤكد للرزاز أهمية الارتقاء بالعلاقات بين العراق والاردن .

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