مسرور بارزاني يأمر بتأمين الحقول النفطية والشركات العاملة فيها بإقليم كوردستان

2020/02/03 | 11:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الداخلية في اقليم كوردستان ريبر احمد يوم الاثنين ان رئيس الوزراء مسرور بارزاني اصدر امرا يقضي بفرض مزيد من الاجراءات الامنية على الحقول النفطية والشركات العاملة فيها بإلاقليم.

وقال احمد في تصريح ادلى به للصحفيين في اربيل ان بارزاني امر بتأمين الحقول النفطية، والشركات العاملة فيها.

واضاف ان اي شخص يتجاوز على الحقول والشركات فإنه سيواجه القانون.

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