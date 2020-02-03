الفلبين تعلن أنها ستحرق جثة مع أول حالة وفاة بـ”كورونا” في أراضيها

2020/02/03 | 11:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ممدوح سليمان/ أكدت الفلبين وفاة مصاب بفيروس كورونا لتصبح أول حالة وفاة بالفيروس

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