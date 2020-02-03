القبعات الزرق يهاجمون المتظاهرين بالرصاص الحي في النجف

2020/02/03 | 11:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هاجم اصحاب "القبعات الزرق" التابعين للتيار الصدري، اليوم الاثنين، المتظاهرين في مدينة النجف، في محاولة لتفريقهم بالرصاص الحي، والاعتداء بالضرب عليهم.

وتداول ناشطون تسجيلات فيديوية تظهر فرار المحتجين وسط مدينة النجف وهم يتعرضون لاطلاق النار قيل انها من قبل عناصر "القبعات الزرق".

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