الشرطة البلجيكية تنقذ 8 مهاجرين علقوا بشاحنة تبريد لتهريبهم

2020/02/03 | 11:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الشرطة البلجيكية، اليوم الاثنين، انقاذها ثمانية مهاجرين غير شرعيين علقوا بشاحنة تبريد لتهربيهم.

وقالت شرطة مقاطعة أنتويرب انها تلقت مكالمة لطلب النجدة اكتشفت أنها من طرف مهاجر سري سجين بثلاجة متنقلة.

وقال ناطق باسم الشرطة: "بدأ كل شيء بعد تلقي مكالمة من داخل شاحنة تبريد، إذ اتصل أحدهم بالطوارئ وأخبرهم أنه محاصر".

وتمكنت الشرطة من تحديد مصدر المكالمة، وتوجهت برفقة جهات الإنقاذ إلى المكان في السادسة و15 دقيقة صباحاً، حيث وجدت شاحنة كبيرة موصولة بمقطورة تبريد، وبعد فتحها اكتشفت بداخلها 8 أشخاص على قيد الحياة.

وتم نقل المهاجرين إلى المستشفى بسبب تجمدهم من البرد، حيث تلقى 6 منهم العلاجات بسرعة والتحقوا بمركز الشرطة، بينما احتاج الاثنان الآخران لعناية صحية أطول.

وصرح مسؤول: "الثمانية يوجدون حاليا لدى الشرطة، وجميعهم راشدون، لا يوجد بينهم أطفال ولا نساء حوامل، ونعتقد أنهم ينحدرون من الشرق الأوسط".

أما سائق الشاحنة فقد لاذ بالفرار، ولم يعرف بعد مُنطلَق أو وجهة مركبة الموت تلك، لكنها تحمل الترقيم الإسباني.

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