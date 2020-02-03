مؤتمر صحفي لوزير خارجية العراق ونظيرة البلجيكي

2020/02/03 | 11:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، الاثنين، انه بحث مع نظيره البلجيكي العلاقات الثنائية وموضوع الجالية العراقية في بلجيكا....

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