علاوي يتلقى أول اتصال خارجي للتهنئة و

2020/02/03 | 11:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي

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