هــل سنجح علاوي في مهمتــه ؟ ومـــا اهــم اختبــاريين امــامــه ؟!!

2020/02/03 | 11:49 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

" محمد توفيق علاوي" المرشح لرئاسة الوزراء والذي كلفه رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة التي ستستمر لمدة 6 اشهر او بالاكثر سنة واحدة ، امام علاوي الكثير من المهام الفائقة الصعوبة..

لذا هل سينجح علاوي في مهمته ؟ وما هي فرص نجاحه ؟!!

المهمة الاساسية ..

المهمة الاساسية له هي و...

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