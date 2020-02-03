2020/02/03 | 11:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ترويج وسائل إعلام تحالف العدوان السعودي على اليمن لاكثر من مرة في السابق لخبر “مقتل” شقيق زعيم حركة انصار الله، اللواء عبد الخالق بدر الدين الحوثي، ظهر الاخير يوم امس متحدثا عن عملية “البنيان المرصوص” التي هي انجاز كبير للجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة نهم تكبد فيه مرتزقة العدوان خسائر فادحة.وقال قائد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثي يفاجئ العدوان ويظهر على تخوم مأرب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثي يفاجئ العدوان ويظهر على تخوم مأرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).