الرئيس صالح يتلقى اتصالاً هاتفياً من أردوغان

2020/02/03 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تلقى السيد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين (03 شباط 2020)، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وقالا بيان لمكتب رئاسة الجمهورية تلقته (بغداد اليوم)، إن "الرئيس صالح قدّم خلال المكالمة، تعازيه للرئيس التركي بحادث الزلزال الذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأتراك، معبراً عن مواساته وتضامنه مع أسر الضحايا".

وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه وسيادته، وضروة تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

وتابع البيان، أنه "جرى بحث التطورات السياسية والأمنية على الساحتين العربية والإقليمية، وضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين لترسيخ السلم والأمن في المنطقة، وإيجاد الحلول للأزمات بالركون الى الحوار البنّاء والجاد بين جميع الاطراف".

بغداد اليوم- خاص

أفاد مصدر مطلع في إقليم كردستان، الاثنين (03 شباط 2020)، بأن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، سيجتمع اليوم في أربيل مع رئيس الحكومة مسرور بارزاني ووزراء حكومة الإقليم لمناقشة حصة الكرد من المناصب في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد تو

بغداد اليوم- بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، امس الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته (بغداد اليوم)، إن "الرزاز قدم التهنئة لرئيس الوزراء بمناسبة تكليفه بمهمة تشك

بغداد اليوم- بغداد

الخبير في الدستور العراقي، حسن الياسري، الإثنين (3 شباط 2020)، الخطوات الدستورية المترتبة على تكليف رئيس الوزراء الجديد، محمد توفيق علاوي.

وأورد الياسري، ثلاث نقاط، قال إنها خطواتٌ دستوريةٌ تترتب على تكليف رئيس الوزراء الجديد

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