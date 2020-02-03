2020/02/03 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت جامعات ذي قار، الاثنين (03 شباط 2020)، وضع جدولاً للدوام الرسمي في الكليات على أن يكون الدوام 6 ايام من الاسبوع، مبينة أن هذه الخطوة تأتي في اطار دعم الدوام والتظاهرات في آن واحد.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن اللجنة التنسيقية لعودة الدوام في جامعات ذي قار، والتي جاء في نصها ما يلي:

بغداد اليوم-بغداد

دعت، مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت، الإثنين (3 كانون الثاني 2020) المتظاهرين للالتزام بمكان التظاهر المخصص لهم في ساحة الصدرين.

وذكر إعلام شرطة النجف، في بيان، أنه "من أجل حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم ومنع اي

بغداد اليوم- ديالى

طالب رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، الاثنين (03 شباط 2020)، الحكومة الاتحادية بتأمين مناطق شمال محافظة ديالى، مؤكداً على ضرورة إرسال قطعات عسكرية إضافية لمسك الأرض.





وقال المعموري في بيان تلقته (بغدا

بغداد اليوم- ميسان

انتشر أصحاب "القبعات الزرقاء"، التابعين الى التيار الصدري، في محيط جامعة ميسان، اليوم الإثنين (3 شباط 2020) بعد توجيه زعيمهم، مقتدى الصدر، بالتعاون مع القوات الأمنية لتأمين الدوام في المدارس والجامعات كافة.

وحص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. جامعات ذي قار تضع جدولاً للدوام وتظاهر الطلبة في ’’الحبوبي’’ طوال الأسبوع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. جامعات ذي قار تضع جدولاً للدوام وتظاهر الطلبة في ’’الحبوبي’’ طوال الأسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).